Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за провокации Украины в Керченском проливе

Россия запросила проведение срочного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море, обострившейся из-за провокации Киева в Керченском проливе, в которой были задействованы корабли украинских ВМС.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил необходимость экстренного созыва заседания «опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями», передает «Интерфакс». По словам российского дипломата, повесткой заседания станет вопрос поддержания международного мира и безопасности. Полянский добавил, что собрание намечено на понедельник, 26 ноября, на 19:00 мск.

По сообщениям СМИ, запрос о проведении внеочередного заседания Совбеза ООН также направила Украина.

Позже постпред США при ООН Никки Хейли подтвердила в своем твиттере, что экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Азовском море пройдет сегодня в 11:00 по нью-йоркскому времени (19:00 мск – прим. ред.).

Как сообщал РИА «Новый День», накануне три украинских военных корабля нарушили государственную границу России и вторглись в российское водное пространство, совершая при этом опасные маневры и игнорируя требования пограничников остановиться. В итоге пограничники остановили попытку судов украинских ВМС прорваться через Керченский пролив в Азовское море, применив оружие. В результате два катера «Бердянск» и «Никополь» и сопровождавший их буксир «Яны Капу» были задержаны и доставлены в порт Керчи. Три украинских моряка при этом получили ранения, им была оказана медицинская помощь. По факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.

В Киеве задержание трех кораблей расценили как «акт агрессии» и анонсировали введение военного положения в стране на 60 суток. Верховная рада рассмотрит этот вопрос на срочном заседании в понедельник, 26 ноября. Украинская армия по приказу президента Петра Порошенко приведена в полную боеготовность.

В МИД РФ назвали действия Украины «бандитскими». «Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», – написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Facebook.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин в свою очередь заявил, что инцидент в Керченском проливе был продуманной – по времени, форме, месту – провокацией Киева. По его словам, ее целью было «встряхнуть» Украину объявлением военного положения и ужесточить антироссийские санкции, передает РИА «Новости». Карасин также указал, что Азовское море выбрано Киевом и Западом как регион, где провокации «могут дать быстрые результаты для международного скандала».

Вашингтон, Москва, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон, Москва. Другие новости 26.11.18

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