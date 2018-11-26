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Понедельник, 26 ноября 2018, 09:44 мск

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Порошенко и СНБО решили ввести военное положение на Украине

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и президент Петр Порошенко в ходе чрезвычайного заседания поддержали введение военного положения в стране на 60 суток. В пользу этого решения высказались все участники встречи, в том числе глава правительства Владимир Гройсман, сообщает «Вести Украина».

Сам Порошенко заявил, что вынесет положение о введении военного положения на рассмотрение Верховной рады, которая и примет окончательное решение. При этом украинский президент заверил, что Украина не станет наступать на Донбасс и не будет проводить мобилизацию. «Будут проведены необходимые работы с резервом первой очереди», – сказал он.

Кроме того, украинский лидер обещал не ограничивать права и свободы граждан, а журналистов попросил «взвешенно освещать события». Заседание СНБО состоялось после экстренного заседания военного совета Украины, в ходе которого обсуждалась ситуация в Керченском проливе. Задержание трех кораблей ВМС Украины там расценили как «акт агрессии».

В Москве обстрел и задержание двух катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» объяснили нарушением этими кораблями государственной границы России и отказом отвечать на законные требования пограничников. В ФСБ рассказали, что в ходе инцидента три украинских моряка получили ранения, им была оказана медицинская помощь. Задержанные корабли отправлены в Керчь.

Киев, Иван Гридин

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