Украинские корабли-нарушители бегут из Керченского пролива от российского спецназа

Командование ВМС Украины, отдавшее приказ своим бронекатерам покинуть Керченский пролив, заявило о грубом преследовании российскими пограничными кораблями украинских моряков, выполняющих «поставленные задачи».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление размещено на официальной странице Facebook военно-морского флота Украины.

По данным командования украинского флота, пограничный корабль «Дон» уже принял на борт группу российского спецназа для взятия на абордаж украинских бронекатеров.

«После начала движения группы ВМС Украины из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Также появилась информация про переброску российского спецназа на пограничный корабль ФСБ РФ «Дон» с целью попытки абордажа.

Несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленного задания», – говорится в сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.18

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