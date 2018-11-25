Порошенко в бешенстве: Украина объявила «Боеготовность №1» на суше и на море

Украина привела всех пограничников и военных ВСУ, дислоцированных на морских и сухопутных границах с Крымом, в «готовность номер 1».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», боевая тревога объявлена в связи с захватом украинских бронекатеров российскими пограничниками и ранениями украинских моряков.

Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на свои источники в береговой охране.

«Боеготовность №1 предполагает объявление боевой тревоги. Но приказа из штаба пока нет. Также приведены в боеготовность все части береговой охраны Украины, а также бригады с базами в Херсонской, Николаевской и Одесской областях», – сообщил источник.

По тревоге также поднята военная прокуратура южных областей и войска занятые в Операции объединённых сил в Донбассе.

Генпрокурор Юрий Луценко приказал искать доказательства ведения войны Россией против Украины.

Националистически настроенные политики и военачальники потребовали ввести военное положение по всей «Незалежной».

Тем временем президент Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, несколько часов назад командование ВМСУ сообщило, что украинские катера, пытавшиеся утром прорваться через Керченский пролив в Азовское море, поражены огнём и захвачены спецназом РФ – на катерах есть раненные.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.18

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