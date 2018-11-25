Порошенко в бешенстве: Украина объявила «Боеготовность №1» на суше и на море

Украина привела всех пограничников и военных ВСУ, дислоцированных на морских и сухопутных границах с Крымом, в «готовность номер 1».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», боевая тревога объявлена в связи с захватом украинских бронекатеров российскими пограничниками и ранениями украинских моряков.
Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на свои источники в береговой охране.
«Боеготовность №1 предполагает объявление боевой тревоги. Но приказа из штаба пока нет. Также приведены в боеготовность все части береговой охраны Украины, а также бригады с базами в Херсонской, Николаевской и Одесской областях», – сообщил источник.
По тревоге также поднята военная прокуратура южных областей и войска занятые в Операции объединённых сил в Донбассе.
Генпрокурор Юрий Луценко приказал искать доказательства ведения войны Россией против Украины.
Националистически настроенные политики и военачальники потребовали ввести военное положение по всей «Незалежной».
Тем временем президент Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, несколько часов назад командование ВМСУ сообщило, что украинские катера, пытавшиеся утром прорваться через Керченский пролив в Азовское море, поражены огнём и захвачены спецназом РФ – на катерах есть раненные.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 25.11.18
ВМСУ заявили об «огне на поражение» и захвате спецназом РФ украинских катеров – есть раненные. / Украинские корабли-нарушители бегут из Керченского пролива от российского спецназа. / Опубликованы кадры оттеснения кораблём ФСБ РФ украинского бронекатера. Читать дальше
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