российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 ноября 2018, 01:32 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко, Анонсы

Украинские радикалы готовятся к штурму российского посольства в Киеве

Фото: скрин прямой трансляции «Киев оперативный»

В Киеве агрессивно настроенные националисты несут автомобильные покрышки к посольству Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», пока правоохранители сдерживают радикалов и пытаются сохранять порядок на прилегающей к зданию российского представительства территории.

Ранее Украина объявила «Боеготовность №1» на суше и на море, а президент Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, несколько часов назад командование ВМСУ сообщило, что украинские катера, пытавшиеся утром прорваться через Керченский пролив в Азовское море, поражены огнём и захвачены спецназом РФ – на катерах есть раненные.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.11.18

Порошенко в бешенстве: Украина объявила «Боеготовность №1» на суше и на море. / ВМСУ заявили об «огне на поражение» и захвате спецназом РФ украинских катеров – есть раненные. / Украинские корабли-нарушители бегут из Керченского пролива от российского спецназа. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Порошенко в бешенстве: Украина объявила «Боеготовность №1» на суше и на море

ВМСУ заявили об «огне на поражение» и захвате спецназом РФ украинских катеров – есть раненные

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,

Новости партнеров