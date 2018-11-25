Украинские радикалы готовятся к штурму российского посольства в Киеве

В Киеве агрессивно настроенные националисты несут автомобильные покрышки к посольству Российской Федерации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», пока правоохранители сдерживают радикалов и пытаются сохранять порядок на прилегающей к зданию российского представительства территории.

Ранее Украина объявила «Боеготовность №1» на суше и на море, а президент Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, несколько часов назад командование ВМСУ сообщило, что украинские катера, пытавшиеся утром прорваться через Керченский пролив в Азовское море, поражены огнём и захвачены спецназом РФ – на катерах есть раненные.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.11.18

Порошенко в бешенстве: Украина объявила «Боеготовность №1» на суше и на море. / ВМСУ заявили об «огне на поражение» и захвате спецназом РФ украинских катеров – есть раненные. / Украинские корабли-нарушители бегут из Керченского пролива от российского спецназа. Читать дальше

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