Беснующиеся националисты атаковали консульства России на Украине (ФОТО)

В Харькове и Одессе агрессивно настроенные националисты атаковали генеральное консульство России после того, как российские пограничники задержали в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ три украинских военных корабля, которые пытались прорваться в Азовском море.

В Харькове радикалы забросали территорию российского консульства файерами, дымовыми шашками, яйцами и бутылками, а также подожгли российский флаг и автомобильные покрышки. Один из файеров попал в ель во дворе дипмиссии. Дерево мгновенно вспыхнуло и сгорело в считанные минуты. Находящиеся по периметру здания консульства сотрудники полиции и нацгвардии не вмешиваются в происходящее, тем самым потворствуют действиям радикалов.

Украинские радикалы закидали консульство РФ в Харькове файерами, фото: twitter.com/itsector

В Одессе возле здания российского консульства собралось около сотни националистов. Радикалы бросают зажженные петарды на территорию дипредствительства и наклеивают на забор консульства наклейки с сине-желтым флагом. Украинские СМИ сообщают о начавшихся стычках.

Ранее сегодня радикалы подожгли шины у российского консульства во Львове.

Ночью националисты бесновались у здания посольства России в Киеве. Радикалы бросали на территорию посольства файеры, дымовые шашки, жгли шины. Кроме того, они подожгли машину с российскими дипломатическими номерами, припаркованную недалеко от дипмиссии.

МИД России потребовал от Киева принять срочные меры по обеспечению безопасности российских дипломатов на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, Москва также призвала западных покровителей киевского режима «направить своим подопечным срочный сигнал о прекращении провокационных действий», передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля нарушили государственную границу России и вторглись в российское водное пространство, совершая при этом опасные маневры и игнорируя требования пограничников остановиться. В итоге пограничники пресекли попытку судов украинских ВМС прорваться через Керченский пролив в Азовское море, применив оружие. Два катера «Бердянск» и «Никополь» и сопровождавший их буксир «Яны Капу» были задержаны и доставлены в порт Керчи. Три украинских моряка при этом получили ранения, им была оказана медпомощь. По факту нарушения российской госграницы возбуждено уголовное дело.

В Киеве задержание трех кораблей расценили как «акт агрессии» и сообщили о готовящемся введении военного положения в стране на 60 суток. Верховная рада рассмотрит этот вопрос на экстренном заседании в понедельник, 26 ноября. Украинская армия по приказу президента Петра Порошенко приведена в полную боевую готовность.

В Кремле назвали инцидент в Керченском проливе «очень опасной провокацией», которая требует «особого разбирательства» в Совете безопасности ООН. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море начнется сегодня в 19:00 мск.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров со своей стороны отметил, что «западные спонсоры Киева» должны «угомонить тех, кто пытается на военной истерии заработать политические очки в связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине» (цитата по РИА «Новости»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.18

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