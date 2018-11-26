Москва пообещала Киеву серьезные последствия после столкновения в Керченском проливе

МИД России выразил Украине решительный протест в связи «с грубым нарушением» кораблями украинских Военно-морских сил «правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море», говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

В МИД РФ напомнили, что Москва «неоднократно предупреждала киевский режим и его западных покровителей об опасности искусственного раздувания истерии вокруг Азовского моря и Керченского пролива». На Смоленской площади расценили вчерашнюю попытку военных судов Украины прорваться через Керченский пролив в Азовское море «тщательно продуманной и спланированной по месту и форме провокацией», нацеленной на «разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе», а также на «создание предлога для наращивания санкций против России».

По мнению МИД РФ, инцидент, в том числе, был направлен на «отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине». «Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 г. президентских выборов выглядит весьма одиозно», – подчеркивается в заявлении.

МИД России также выразил возмущение «очередным нападением украинских радикалов на российские дипломатические представительства, причиненным им ущербом» и потребовал привлечь к ответственности виновных, а также обеспечить российских дипломатов на Украине в соответствии с международными нормами.

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями», – указывается в заявлении внешнеполитического ведомства России. «Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность», – подчеркнули на Смоленской площади.

Накануне три украинских военных корабля нарушили государственную границу России и вторглись в российское водное пространство, совершая при этом опасное маневрирование и игнорируя требования пограничников остановиться. В итоге пограничники пресекли попытку судов украинских ВМС прорваться через Керченский пролив в Азовское море, применив оружие. Два катера «Бердянск» и «Никополь» и сопровождавший их буксир «Яны Капу» были задержаны и доставлены в порт Керчи. Три украинских моряка, по данным ФСБ РФ, получили ранения, им была оказана медпомощь. По факту нарушения российской госграницы возбуждено уголовное дело. Москва потребовала созыва экстренного созыва Совета безопасности ООН для обсуждения складывающей ситуации в Азовском и Черном морях.

В Киеве меж тем заявили о шести раненых украинских моряках и расценили задержание трех кораблей как «акт агрессии». Кроме того, украинские власти анонсировали введение военного положения в стране на 60 суток. Верховная рада рассмотрит этот вопрос на экстренном заседании в понедельник. Украинская армия по приказу президента Петра Порошенко приведена в полную боеготовность. МИД Украины потребовал от Москвы освободить задержанные суда и моряков и компенсировать ущерб.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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