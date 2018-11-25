ВМСУ заявили об «огне на поражение» и захвате спецназом РФ украинских катеров – есть раненные

Командование украинского флота заявило о нападении российских пограничных кораблей на бронекатера ВМСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщается также о повреждении катеров и двух раненных.

«После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ЗС Украины. Повреждён малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск». Катер потерял ход, есть раненный. Применяется оружие на поражение», – сообщил пресс-центр командования ВМС Украины на своей странице в Facebook.

Позже ВМСУ сообщили, что украинские катера поражены огнём и захвачены спецназом РФ, добавив, что ранены уже два украинских моряка

«По оперативной информации малые бронированные катера «Бердянск», «Никополь» поражены огнём противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яни Капу» также вынужден остановиться. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненных украинских военных моряках», – говорится в сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.18

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