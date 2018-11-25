В акватории Керченского пролива «запредельное» столпотворение торговых судов

Подходы к Крымскому мосту и Керченскому проливу забиты гражданскими судами, вместе с тем, движение автомобилей через пролив осуществляется в штатном режиме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в соцсети рассказал находящийся в Керчи руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков.

Журналист сообщил также, что навстречу двум военным кораблям вышедшим из Бердянска на подмогу кораблям-нарушителям, выдвинулись тральшик и два боевых катера сопровождения ЧФ РФ.

«Разная информация. Обобщаю: украинские корабли стоят на якоре в 6-20 милях от моста. Буксир сильно поврежден. Неизвестно – ходовой или нет. Рядом конвои из шести пограничных сторожевиков и двух кораблей ЧФ.

Два катера вышедших из Бердянска встречают сторожевики погранцов, тральщик и два «Раптора» ЧФ (новейшие противодиверсионные катера – НД.). Авиация в режиме подлета – минут десять, штурмовики и вертолеты провели разведку. Мост работает в обычном режиме, в створе припарковано судно, танкер или сухогруз. На якорных стоянках запредельное количество кораблей, Азовское море на замке», – пишет Крючков на своей странице в соцсети.

Симферополь, Валентин Карамазов

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