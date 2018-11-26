Керченский пролив открыт для свободного мореплавания

В Крыму возобновилось торговое мореплавание через Керченский пролив после завершения операции по обезвреживанию группы украинских катеров, совершавших опасные манёвры возле фарватера.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в дирекции «Крымские морские порты».

«С трех часов утра канал открыт, движение судов возобновлено», – заявил гендиректор предприятия Алексей Волков и добавил, что «сначала провели тех, кто без лоцмана, а в 8 утра начали формировать караван».

Сигнал о полной безопасности для всех судов, следующих через пролив, поступил от пограничников.

Напомним, вчера около 17 часов по московскому времени все подходы к Крымскому мосту и Керченскому проливу были забиты гражданскими судами. О «запредельном» столпотворении торговых судов в акватории пролива сообщили журналисты из Керчи.

Симферополь, Валентин Карамазов

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