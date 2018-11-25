Два российских ударных вертолёта загнали украинские бронекатера на якорную стоянку

Киев распространил панические сообщения о боевом заходе российских вертолётов Ка-52 на украинские боевые корабли, пытавшиеся прорваться в Азовское море под Крымским мостом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», бронекатера вынуждены были прекратить прорыв.

«Зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины», – говорится в срочном сообщении ВМС Украины, и уточняется, что корабли «уже третий час ждут прохода через Керченский пролив».

В то же время находящийся в Керчи руководитель крымского корпункта НТВ Олег Крючков сообщил, что после решительного манёвра боевых российских вертолётов, украинские катера «отползли в сторону якорной стоянки».

«Где-то в половину второго дня сюда подошли два украинских артиллерийских катера и рейдовый буксир. И после того, как они поняли, что все закрыто, в сопровождении двух вертолетов Ка-52 они отползли в сторону якорной стоянки. Сейчас движения в проливе нет. Между арками моста развернут сухогруз. Сейчас подошел российский сторожевик. Все перекрыто», – сказал Крючков.

Напомним, предприятие «Крымские морские порты» было вынуждено закрыть Керченский пролив для грузовых судов.

К этому привели опасные хаотичные передвижения трёх кораблей ВМС Украины, пытающихся прорваться в Азовское море под Крымским мостом.

Как сообщал «Новый День», ещё два корабля ВМС Украины «на предельной скорости» приближаются к Керченскому проливу в район организованной Киевом провокации.

Рано утром украинские военные бронекатера грубо нарушили границу России, попытавшись прорваться в Азовское море, но были остановлены российскими пограничниками.

Позже украинская сторона обвинила пограничный корабль ВМФ РФ в том, что он пошёл на столкновение с украинским буксиром.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.18

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