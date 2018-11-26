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Понедельник, 26 ноября 2018, 13:30 мск

Новости Крым

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Керчане спешат посмотреть на задержанные украинские бронекатера

Задержанные украинские корабли сняты на камеры у причала береговой охраны в Керчи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», видео разместили крымские и федеральные сми со ссылкой на стрингера агентства Ruptly.

Украинские трофеи российских пограничников

видео опубликовано пользователем YouTube «UFO- END TV CHANNEL»

Ранее ФСБ РФ подтвердила сообщение ВМС Украины о задержании российским спецназом двух новейших бронекатеров «Незалежной» и рейдового буксира, пытавшихся без разрешения прорваться в Азовское море через Керченский пролив.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.11.18

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за провокации Украины в Керченском проливе. / Керченский пролив открыт для свободного мореплавания. / Порошенко после неудачной провокации в Керченском проливе просит США о помощи. Читать дальше

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