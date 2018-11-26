Меру пресечения задержанным украинским морякам определит Киевский райсуд

В Киевском районном суде Симферополя пройдёт заседание по определению меры пресечения для моряков и командиров задержанных в Керченском проливе катеров-нарушителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заседание пройдёт во вторник, 27 ноября сообщают СМИ.

Решается вопрос о привлечении моряков-нарушителей к уголовной ответственности.

Сегодня жители Керчи имели возможность наблюдать арестованные украинские корабли пришвартованными у причала береговой охраны.

Вчера ФСБ РФ подтвердила сообщение ВМС Украины о задержании российским спецназом двух новейших бронекатеров «Незалежной» и рейдового буксира, пытавшихся без разрешения прорваться в Азовское море через Керченский пролив.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.11.18

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