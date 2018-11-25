В Керченском проливе штурмовики Су-25 взяли на прицел украинские корабли-нарушители

В небе над Керченским проливом барражируют штурмовики Су-25, которые предназначены как для уничтожения сухопутной бронетехники, так и кораблей противника до эсминца включительно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на данный момент украинская сторона делает только политические заявления. В самом проливе нет движения судов.

По сообщению находящегося в Керчи руководителя крымского корпункта НТВ Олега Крючкова, движение автомобилей по Крымскому мосту осуществляется в обычном режиме.

«Факты: Мост в штатном, машины идут. Проход под арками перекрыт сухогрузом, он на месте. Баражирует авиация, была пара Ка -52, и пара Су -25. Моя оценка: Похоже Азовское море для украинской военщины закрыто», – написал Крючков в своём блоге.

Ранее, два российских ударных вертолёта загнали украинские бронекатера-нарушители на якорную стоянку.

Напомним, предприятие «Крымские морские порты» было вынуждено закрыть Керченский пролив для грузовых судов.

К этому привели опасные хаотичные передвижения трёх кораблей ВМС Украины, пытающихся прорваться в Азовское море под Крымским мостом.

Рано утром они грубо нарушили границу России, попытавшись прорваться в Азовское море, но были остановлены российскими пограничниками.

Позже украинская сторона обвинила пограничный корабль ВМФ РФ в том, что он пошёл на столкновение с украинским буксиром.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.11.18

Два российских ударных вертолёта загнали украинские бронекатера на якорную стоянку. / Проход под Крымским мостом перекрыт огромным сухогрузом. / В зону конфликта в Керченском проливе выдвинулись ещё два боевых корабля Украины. Читать дальше

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