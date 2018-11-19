Порошенко с разгромным счётом проигрывает комику Зеленскому

По опросам украинских граждан известный в «Незалежной» комик Владимир Зеленский «разделывает под орех» Петра Порошенко в борьбе за пост президента на предстоящих выборах в 2019 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает киевское издание «Новое Время» со ссылкой на социологические опросы.

Кроме того, «слуга народа», как именует себя Зеленский, имеет шансы победить и Юлию Тимошенко, если выйдет с ней во второй тур выборов. В данный момент шоумен идёт вторым в президентских рейтингах и имеет минимальный антирейтинг.

«Куда важнее, что среди политиков-лидеров у экс-криворожанина доля нелюбви со стороны электората минимальна: лишь 8,4 % опрошенных социологами КМИС, Центра Разумкова и Рейтинга никогда не отдадут голос «слуге народа». У его главных оппонентов – Порошенко и Тимошенко – соответствующие показатели составляют 51% и 27%. Пока во втором туре Зеленский проигрывает с минимальным отставанием «Леди Ю» – 23 % против 26%. Но Порошенко он разделывает под орех – 28% против 15%", – пишет издание.

Украинские эксперты отмечают, что избиратели юго-востока Украины, разочаровавшись во всех так называемых «пророссийских» кандидатах и блоках, всё чаще отдают предпочтение Зеленскому, комедийные шоу которого популярны в первую очередь на левобережье страны.

Пользуясь благоприятной электоральной конъюнктурой, удачливый лидер шоу-программы «Квартал 95» собрался до конца года объездить с концертами все города юго-востока страны.

По словам политологов, выдвижение Зеленского – это политическая инициатива Игоря Коломойского, который таким образом решил отомстить украинскому президенту за преследования и фактическое изгнание олигарха из страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.18

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