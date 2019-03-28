Коломойского внесли в чёрные списки сайта «Миротворец»

Основанный киевским режимом для борьбы с «врагами Украины» националистический сайт «Миротворец» внёс одиозного олигарха Игоря Коломойского в раздел «Чистилище» как врага государства.

Напомним, Коломойский один из первых украинских олигархов, создавших и снабдивших оружием карательные нацбатальоны для войны с народными республиками Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», олигарху вменяется в вину наличие гражданства Израиля и Кипра в нарушение украинского законодательства, а также политические манипуляции против действующей власти.

«Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале», – говорится в сообщении на сайте.

Помимо административных и политических претензий, Коломойскому выдвинут целый ряд обвинений в экономических преступлениях и перечислены все бизнес-активы, которыми олигарх владеет на Украине и за рубежом. В том числе и один из крупнейших телеканалов в «Незалежной» – «1+1», который особенно не нравится окружению Порошенко.

Как сообщал «Новый День», в базу данных сайта «Миротворец», кроме активных противников киевского режима, внесены тысячи известных личностей – актёров, журналистов, политических деятелей, а также строителей Крымского моста, участников крымских фестивалей из Украины, России, Германии и других стран.

Подавляющее большинство пользователей соцсетей в России и на Украине убеждены, что именно после размещения на сайте «Миротворец» личных данных и адреса проживания известного антифашистского политика и блогера Олега Бузины, он был убит украинскими националистами, которые выявлены, но до сих пор не привлечены к ответственности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.03.19

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