И тут своровал: «бронекатера», произведённые на заводе Порошенко, оказались из обычной стали

Так называемые бронекатера, задержанные российскими пограничниками за нарушение границы РФ, оказались сделаны из обычной стали.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришёл украинский блогер, экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Выявить обман блогеру помог, в том числе, характер пробоины на украинском катере «Бердянск». Как выяснил Журавко, российские пограничники использовали для обстрела катеров-нарушителей снаряды-болванки, без боевой части.

«В Украине который день в СМИ не утихает вой, что Россия стреляла на поражение по украинским бронекатерам. Но, почему-то, никто из украинских журналистов не заинтересовался и не обратил внимания на саму пробоину, которая красуется на рубке одного из катеров.

Рваное железо, нет следов от пожара ,нет следов осколков, все это может говорить только о том, что российские моряки стреляли болванкой. А если от болванки, якобы, «бронированный» катер получил такую пробоину, это говорит только об одном – никакой брони у катеров проекта «Гюрза» нет. Они только называются «бронекатера». Но какая там сталь может находиться? Шестерка максимум.

Вот тут уже возникают вопросы к Петру Порошенко, который является владельцем ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском», на котором и были построены данные катера. И тут Петр Порошенко умудрился н...ть всю страну, ну и естественно подзаработать», – написал экс-депутат Рады.

В связи с этим, блогер ещё раз предупредил украинцев, что для киевского режима они лишь пушечное мясо и инструмент для достижения своих политических целей.

«Я уже много раз говорил – пока этот преступник у власти, мира в Украине не будет. Так что, украинцы, вас продолжают делать пушечным мясом и Порошенко плевал на ваши судьбы, жизни. В его руках вы всего лишь инструмент для достижения цели. А цель у него одна – начать войну между Украиной и Россией, при этом оставшись президентом Украины. Вот и делайте выводы. Еще раз повторюсь, бегите от призыва в украинскую армию, бойкотируйте военное положение и не выполняйте преступные указы неадекватного Порошенко!", – призвал Журавко.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.11.18

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