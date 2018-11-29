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Четверг, 29 ноября 2018, 22:09 мск

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И тут своровал: «бронекатера», произведённые на заводе Порошенко, оказались из обычной стали

Фото пользователя Facebook Алексея Журавко

Так называемые бронекатера, задержанные российскими пограничниками за нарушение границы РФ, оказались сделаны из обычной стали.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришёл украинский блогер, экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Выявить обман блогеру помог, в том числе, характер пробоины на украинском катере «Бердянск». Как выяснил Журавко, российские пограничники использовали для обстрела катеров-нарушителей снаряды-болванки, без боевой части.

«В Украине который день в СМИ не утихает вой, что Россия стреляла на поражение по украинским бронекатерам. Но, почему-то, никто из украинских журналистов не заинтересовался и не обратил внимания на саму пробоину, которая красуется на рубке одного из катеров.

Рваное железо, нет следов от пожара ,нет следов осколков, все это может говорить только о том, что российские моряки стреляли болванкой. А если от болванки, якобы, «бронированный» катер получил такую пробоину, это говорит только об одном – никакой брони у катеров проекта «Гюрза» нет. Они только называются «бронекатера». Но какая там сталь может находиться? Шестерка максимум.

Вот тут уже возникают вопросы к Петру Порошенко, который является владельцем ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском», на котором и были построены данные катера. И тут Петр Порошенко умудрился н...ть всю страну, ну и естественно подзаработать», – написал экс-депутат Рады.

В связи с этим, блогер ещё раз предупредил украинцев, что для киевского режима они лишь пушечное мясо и инструмент для достижения своих политических целей.

«Я уже много раз говорил – пока этот преступник у власти, мира в Украине не будет. Так что, украинцы, вас продолжают делать пушечным мясом и Порошенко плевал на ваши судьбы, жизни. В его руках вы всего лишь инструмент для достижения цели. А цель у него одна – начать войну между Украиной и Россией, при этом оставшись президентом Украины. Вот и делайте выводы. Еще раз повторюсь, бегите от призыва в украинскую армию, бойкотируйте военное положение и не выполняйте преступные указы неадекватного Порошенко!", – призвал Журавко.

Симферополь, Иван Капустин

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