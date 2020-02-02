Киев: Украинский бронекатер продырявир ударный вертолёт РФ

Украинское командование после осмотра возвращённых Москвой арестованных в Керченском проливе бронекатеров пришло к выводу, что пробоина на одном из судов – результат ювелирного попадания бронебойного снаряда, запущенного ударным вертолётом Ка-52 Черноморского флота РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию представил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.

Однако украинские эксперты уверенно говорят, что если бы по рубке бронектара военно-морских сил «Незалежной» попал бронебойный снаряд, то он уничтожил бы всю надпалубную часть маленького судна.

Между тем, как удалось выяснить украинскому блогеру и экс-депутату Верховной рады Алексею Журавко, так называемые бронекатера, произведённые на заводе, принадлежащем на тот момент Петру Порошенко, на самом деле были оснащены не бронёй а обычной сталью. А пробоина образовалась в результате попадания в судно обычной артиллерийской болванки, которые как раз и применяются для остановки катеров-нарушителей границ с нанесением им минимального ущерба.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.02.20

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