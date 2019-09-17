У Порошенко конфисковали завод, производивший арестованные бронекатера

Печерский районный суд Киева наложил арест на всё имущество и права принадлежащего Петру Порошенко военного завода «Кузница на Рыбальском».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале сообщил украинский юрист, бывший замглавы администрации экс-президента Януковича Андрей Портнов

«Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко – завода Кузня на Рыбальском.

Арест активов произошёл в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко.

Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий. Ничего личного, просто вор должен сидеть в тюрьме», – написал Портнов.

Напомним, именно на этом заводе производились бронекатера, которые участвовали в «керченском инциденте».

Позже выяснилось, что все они были сделаны не из бронированной стали, а из обычной.

Как известно на экс-президента Петра Порошенко заведены уже десятки уголовных дел – за злоупотребление властью, масштабную коррупцию и госизмену.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.09.19

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