Украина расписалась в бесполезности своих бронекатеров

Малые артиллерийские бронекатера украинского производства «Гюрза-М» обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, потому их применение ограничено Азовским морем и реками. Об этом изданию «Думская» рассказал замначальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции, капитан первого ранга Андрей Рыженко.

«Реалии показали, что катер «Гюрза-М» не может выполнять задачи в Черном море при волнении три балла и более и имеет весьма ограниченные огневые возможности (противотанковый комплекс так и не был установлен)», – заявил Рыженко.

Катер оказался слаб не только по своей огневой мощи, бронирование так же подкачало. Судно получилось тяжелым и дорогим, а в реалиях морского боя броня его не спасет, пояснил представитель штаба ВМС Украины.

«Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской», – пояснил он, добавив, что разрабатываемые Украиной проекты ракетных катеров типа «Лань» и «Веспа» также давно морально устарели.

Как сообщали украинские СМИ, из-за многочисленных просчетов в конструкции поставки катеров «Гюрза-М» постоянно срывались. Два бронекатера данной серии вместе с экипажами были задержаны 25 ноября 2018 года погранслужбой ФСБ при нарушении российской границы в районе Керченского пролива.

На сегодняшний день в состав ВМС Украины входят шесть легких бронекатеров типа «Гюрза-М», построенных заводом «Кузница на Рыбальском», который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 15.10.19

Русский борщ признали элементом российской военной пропаганды. / Двух украинцев избили до комы в Польше за разговор на мове. / Второго срока не будет: Зеленский собирается вернуться в «Квартал 95». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»