Украина вновь устроила стрельбу в Азовском море

Вооружённые силы Украины провели очередные «масштабные учения» и стрельбы в акватории Азова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в море выведены два бронекатера «Кременчуг» и «Лубны». «Прикрывал» эту «морскую группировку» вертолёт Ми-14.

Катера стреляли с носовых и кормовых орудий.

Отрабатывались тактическое маневрирование, противовоздушная оборона и атака на морскую цель.

«Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности», – сообщила пресс-служба Операции объединённых сил – бывшего АТО.

Как известно, другим украинским бронекатерам «Никополь» и «Бердянск», нарушившим в ноябре российскую морскую границу в районе Керченского пролива, не помогло хаотичное «тактическое маневрирование».

Сегодня, вместе с буксиром-нарушителем «Яны Капу», они находятся на приколе у специального причала керченского порта и ожидают решения российского суда.

Напомним, вчера глава Погранслужбы РФ предупредил о рисках новых украинских провокаций в Крыму.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.05.19

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