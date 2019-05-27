Глава Погранслужбы РФ предупредил о рисках новых украинских провокаций в Крыму

Относительная стабильность, установившаяся в последнее время на крымско-украинской границе, не должна вводить заблуждение, учитывая рост диверсионных вылазок силовиков «Незалежной» на отдельных участках линии соприкосновения в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом предупредил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются.

Новое руководство не дезавуировало предыдущие заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову. Кроме того, Киев официально не отказался от озвученного намерения организовать повторный несанкционированный проход через Керченский пролив украинских кораблей, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ.

Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма.

Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития», – цитирует Кулишова «Российская газета».

«Нынешнее украинское руководство избрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере. Он сопровождается ограничением пропуска через границу российских граждан, наращиванием войскового и инженерно-технического прикрытия государственной границы, провоцированием конфликтных ситуаций на отдельных ее участках. Все эти действия ведут к усилению напряженности на российско-украинской границе», – отметил глава Погранслужбы РФ.

Напомним, в субботу трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить всех задержанных за нарушение границы в Керченском проливе украинских моряков вместе с тремя кораблями.

В ответ МИД РФ заявил, что Москва продолжит придерживаться российского законодательства в этом деле, и предостерёг Украину от непродуманных действий в связи с решением международного трибунала, дабы избежать повторения ситуации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.05.19

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