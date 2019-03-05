На охрану Крымского моста заступили скоростные боевые катера Росгвардии

Из Севастополя в Керчь на базу Росгвардии прибыли два новейших высокоскоростных транспортно-десантных катера БК-16 для патрулирования акватории вокруг Крымского моста.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья. Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий», – отметили в пресс-службе.

Во время торжественной церемонии передачи катеров морскому отряду войск нацгвардии РФ, присутствовал начальник управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев.

Оснащение современными навигационными и радиотехническими системами позволяет катерам совершать сложные длительные маневры, в том числе и при неблагоприятных погодных условиях. Даже при плохой погоде в условиях высокой волны катера БК-16 способны маневрировать со скоростью до 80 км/час.

Напомним, в декабре руководство РФ возложило на Росгвардию общий контроль за ситуацией и координацию действий силовых структур в случае новых провокаций в акватории Керченского пролива.

Ранее было принято решение о строительстве постоянных баз Росгвардии в Симферополе, Алуште и Керчи.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.03.19

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