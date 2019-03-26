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Вторник, 26 марта 2019, 14:15 мск

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Охраной Крымского моста займется спецбригада Росгвардии

Фото: Минобороны

В Керчи сформирована специальная морская бригада для охраны Крымского моста. Об этом рассказал глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. «Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада», – цитирует РИА «Новости» Золотова.

По словам генерала, бригада располагает широким арсеналом средств для предотвращения диверсии как с суши, так и с акватории. В декабре 2018 года руководитель департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский сообщил, что строительство и эксплуатация моста через Керченский пролив подвергались провокационным нападкам со стороны Украины.

Как писал «Новый День», в начале марта стало известно, что из Севастополя в Керчь на базу Росгвардии прибыли два новейших высокоскоростных транспортно-десантных катера БК-16 для патрулирования акватории вблизи Крымского моста. Оснащение современными навигационными и радиотехническими системами позволяет катерам совершать сложные длительные маневры, в том числе и при неблагоприятных погодных условиях. Даже при плохой погоде в условиях высокой волны катера БК-16 способны маневрировать со скоростью до 80 км/час.

Напомним также, что в декабре прошлого год на Росгвардию был возложен общий контроль над действиями силовых структур в случае новых провокаций в акватории Керченского пролива. Ранее было принято решение о строительстве постоянных баз Росгвардии в Симферополе, Алуште и Керчи.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 26.03.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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