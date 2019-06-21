Спущен на воду первый катер «Грачонок», предназначенный для охраны Крымского моста

В Рыбинске спустили на воду первый из четырех катеров «Грачонок», предназначенных для спецбригады Росгвардии, охраняющей Крымский мост.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2018 года руководство РФ возложило на Росгвардию общий контроль за ситуацией и координацию действий силовых структур в случае новых провокаций в акватории Керченского пролива.

В бригаду специального назначения входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, патрульные, оперативные и спецподразделения.

В начале марта стало известно, что из Севастополя в Керчь на базу Росгвардии прибыли два новейших высокоскоростных транспортно-десантных катера БК-16 для патрулирования акватории вблизи Крымского моста. Оснащение современными навигационными и радиотехническими системами позволяет катерам совершать сложные длительные маневры, в том числе и при неблагоприятных погодных условиях. Даже при плохой погоде в условиях высокой волны катера БК-16 способны маневрировать со скоростью до 80 км/час.

К зиме бригада должна получить четыре высокоскоростных маневренных противодиверсионных катера многоцелевого назначения «Грачонок».

При стандартном водоизмещении в 138 т (длина катера 31 метр, ширина – 7,4, осадка – 1,85) силовая установка из двух дизелей обеспечивает движение полным ходом со скоростью 23 узла и автономность действий экипажа из 8 человек до 5 суток. Комплекс огневых средств состоит из 4 переносных зенитных ракетных комплекса «Игла», крупнокалиберной морской тумбовой пулеметной установки, 55-милиметрового десятиствольного и 45-милиметрововго противодиверсионных гранатометов.

«Грачонок» оснащен современными радиоэлектронными и радиотехническими средствами, а также водолазным оборудованием, позволяющим обнаруживать и обследовать подводные объекты – это гидроакустический комплекс «Кальмар», навигационная РЛС МР-231 «Пал», оптико-телевизионный комплекс МТ-201.М3 и противодиверсионная ОГАС «Анапа». Сейчас первый «Грачонок» проходит ходовые испытания, и через несколько недель отправится в Керчь. Второй катер спустят на воду в июле, еще два должны прибыть к месту дислокации до ноября.

К этому же времени керченский морской спецназ должен пополниться двумя новейшими скоростными катерами «Сарган», способными находиться в автономном плавании до двух суток и пройти без дозаправки 413 миль (765 км). Еще шесть таких катеров планируется направить для охраны Керченского моста до ноября 2020 года.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 20.06.19

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