Росгвардия получила новые боевые катера для охраны Крымского моста

В подразделение Росгвардии, охраняющее Керченский пролив и Крымский мост, поступили шесть новейших быстроходных боевых катеров серии «Сарган».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о тендере на их закупку было заявлено в апреле прошлого года.

Катера произведены на судостроительном заводе «Море» в Феодосии. В ближайшее время будут достроены ещё два «Саргана».

«Отличные скоростные качества катеров, их маневренность, позволят экипажам выполнить любые поставленные задачи на высоком уровне. От всех своих коллег выражаю особую благодарность корабелам судостроительного завода за конструкторскую разработку серии «Сарган» и успешную реализацию данного проекта в интересах Росгвардии», – заявил начальник морской службы Южного военного округа капитан I ранга Сергей Романько.

Оценивая катера, представители Росгвардии отметили, что суда качественно усилят их морские подразделения, а их современная навигационная система, средства связи и вооружение позволят военнослужащим эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности в Керченском проливе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.12.20

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