В Крыму появятся базы Росгвардии: сейчас ведомство вместе с госкомитетом РК по по государственной регистрации и кадастру оформляют объекты недвижимости в Симферополе, Алуште и Керчи.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Керчи, например, Росгвардия оформляет капитальное строение и территорию, где в будущем будет дислоцироваться охрана Крымского моста.
Кроме того, сотрудники Росгвардии подали через портал Росреестра пакет документов для оформления земельного участка и здания в одном из городов Крыма, где после регистрации соответствующих прав Российской Федерации планируется создать базу ОМОН.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 16.07.18
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