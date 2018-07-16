В Крыму появятся базы Росгвардии: сейчас ведомство вместе с госкомитетом РК по по государственной регистрации и кадастру оформляют объекты недвижимости в Симферополе, Алуште и Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Керчи, например, Росгвардия оформляет капитальное строение и территорию, где в будущем будет дислоцироваться охрана Крымского моста.

Кроме того, сотрудники Росгвардии подали через портал Росреестра пакет документов для оформления земельного участка и здания в одном из городов Крыма, где после регистрации соответствующих прав Российской Федерации планируется создать базу ОМОН.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.07.18

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