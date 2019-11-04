Верните немедленно! Киев потребовал от Москвы не прикасаться к «дырам» на арестованных бронекатерах

В Киеве полагают, что арестованные российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинские бронекатера были «изрешечены снарядами» во время задержания.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и потребовал от Москвы срочно указать время и место для передачи «захваченных кораблей» представителям Киева.

Кроме того, по мнению Пристайко, задержка с возвращением кораблей связана с тем, что Россия пытается, но до сих пор никак не может залатать на них пробоины, которые министр называет «дырами».

«Готовы забрать эти корабли. Более того, министерство иностранных дел отправило ноту, в которой просило назвать координаты и время, когда мы сможем забрать свои корабли.

Я хотел бы, когда мы получим свои корабли, посмотреть, остались ли последствия обстрела этих кораблей или эта задержка связана с тем, что они постепенно их ремонтируют – исчезают дыры от обстрелов наших боевых кораблей.

Никакой задержки с нашей стороны тут нет. Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли», – заявил Пристайко, отвечая на вопрос киевских журналистов, почему Украина до сих пор не забрала свои суда.

Напомним, 25 ноября 2018 года катера погранслужбы ФСБ РФ задержали два малых бронекатера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир сопровождения «Яны Капу», которые без надлежащего оформления пытались прорваться в Азовское море под Крымским мостом и были задержаны за нарушение российской морской границы.

С тех пор украинские военные суда находятся под арестом в Керченском порту.

Как сообщал «Новый День», ранее украинский блогер, экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко пришёл к выводу, что так называемые бронекатера, задержанные российскими пограничниками за нарушение границы РФ, оказались сделаны из обычной стали.

Выявить обман блогеру помог, в том числе, характер пробоины на украинском катере «Бердянск». Как выяснил Журавко, российские пограничники использовали для обстрела катеров-нарушителей снаряды-болванки, без боевой части.

«Рваное железо, нет следов от пожара, нет следов осколков, все это может говорить только о том, что российские моряки стреляли болванкой. А если от болванки, якобы «бронированный» катер получил такую пробоину, это говорит только об одном – никакой брони у катеров проекта «Гюрза» нет. Они только называются «бронекатера». Но какая там сталь может находиться? Шестерка максимум» – написал украинский блогер.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.11.19

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