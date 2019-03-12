«Кто мы и откуда?» Арестованным украинским морякам назначили психолого-психиатрическую экспертизу

Адвокат задержанных в Керченском проливе украинских моряков-нарушителей выразил недовольство направлением своих подзащитных на психолого-психиатрическую экспертизу.

Пока обследование назначили одиннадцати украинским военнослужащим. Экспертиза инициирована следствием.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

При этом, член Национальной ассоциации адвокатов Украины упорно называет нарушителей российской границы военнопленными.

«Сегодня состоялись следственные действия в отношении трёх военнопленных украинских моряков:

Военнопленных моряков и их адвокатов следователи ознакомили с постановлениями о назначении амбулаторных психолого-психиатрических экспертиз.

Защита возражала против назначения данной экспертизы. Вместе с тем, учитывая, что следствие не собирается позитивно реагировать на возражения адвокатов, ими были заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы в отношении военнопленных.

Всего, по состоянию на текущий день, следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении 11 военнопленных украинских моряков», – написал Полозов.

Как сообщал «Новый День», сценарий керченской провокации, задуманный командой Порошенко, предусматривал гибель украинских моряков.

Об этом заявил бывший заместитель главы администрации президента Украины Андрей Портнов.

«Эти бедные моряки выполняли прямое указание Петра Порошенко, переданное через министра обороны. Они должны были стать жертвой, потому что, как бы цинично это ни звучало, президент предполагал гибель части этих людей... Потому что для Порошенко главный приоритет – это дешёвый пиар, даже если он на смерти и трагедиях людей», – убеждён Портнов.

Сообщается, что до этого одному из моряков написали пространное письмо поддержки братья Кличко, один из которых, мэр Киева, отличается склонностью к неоднозначным умозаключениям.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.03.19

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