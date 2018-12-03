Порошенко довёл Европу до паники

Президент Порошенко не достиг ни одной внутриполитической цели, устроив провокацию в Керченском проливе. Однако умудрился сильно напугать Запад своими безрассудными действиями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший вице-премьер и экс-руководитель секретариата президента Ющенко Олег Рыбачук.

Экс-чиновник отметил, что любая политическая авантюра, предпринятая кабинетом Порошенко, оборачивается плачевными последствиями для самой администрации президента. То же самое произошло с военной провокацией в Керченском проливе и последующим введением военного положения в стране.

«Я заметил, что Банковая (администрация Порошенко – «НД») часто бросает дерьмо на вентилятор, а потом смотрит, сколько этого дерьма к ним вернется. Поэтому первая редакция закона о военном положении и принятый парламентом – это принципиально разные вещи. В итоге: не вся Украина, не два месяца, и дата выборов зафиксирована. Уверен, ЕС, НАТО и по своим каналам американцы дали четко понять президенту, что по‑другому нельзя», – уверен Рыбачук.

Вместе с тем, оппонент Порошенко рад, что навредив себе, президент принёс «пользу» Украине, напугав Европу реальной способностью «Незалежной» спровоцировать большой военный конфликт на континенте.

«Хотя, с другой стороны, старушка Европа запаниковала, услышав термин «военное положение» и увидев, как корабль РФ таранит корабль ВСУ. И поняла, что в центре Европы может разразиться война. Это теперь топ-новость, которая заставила европейское сообщество проснуться», – цитирует соратника Ющенко «Политнавигатор».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, в частности, заявила, что украинская сторона должна с умом подойти к разрешению керченского инцидента.

Как сообщал «Новый День», «блестящая провокация» в Керченском проливе, по итогам которой украинский президент рассчитывал стать полновластным диктатором, обернулась для Порошенко внутриполитической катастрофой.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.12.18

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