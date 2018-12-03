Украина перебросит войска к границе с Крымом

Президент Украины Петр Порошенко заявил о передислокации подразделений для усиления охраны «административной границы с АР Крым».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередные манёвры объявлены в связи с военным положением.

«Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерации и административной границы с АР Крым. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях,... пройдет передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, военные учения и в областях, где объявлено военное положение, будут проведены, и учебные сборы с резервом первой очереди», – цитирует президента Украины Интерфакс.

Порошенко называет свои действия превентивной мерой «ради защиты самого главного права – права человека на жизнь» и уверяет, что военное положение завершится в обозначенный законом срок.

Напомним, по мнению украинских экспертов, отказ Верховной рады в переносе сроков президентских выборов и введение военного положения лишь на части территории страны (в юго-восточных областях), не оставляет неизбираемому Порошенко иного выхода, кроме развязывания широкомасштабного военного конфликта с Россией и втягивания в него западных стран.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.12.18

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