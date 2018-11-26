До новой провокации: Порошенко не дали перенести выборы – диктатура введена только в русскоязычных регионах

Военное положение на Украине, подписанное сегодня президентом Порошенко, будет действовать не 60, а 30 суток.

Кроме того, оно введено в приграничных с Россией и Приднестровьем областях Украины – в Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

По мнению экспертов, в этих регионах, где у Порошенко практически нулевые шансы на победу в выборах, а население крайне негативно относится к правящему режиму, фактически установлена политическая диктатура.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняла Верховная рада.

«Военное положение вводится сроком на 30 дней на территории областей, граничащих с Российской Федерацией, окупированными территориями и Приднестровьем», – цитирует «Политнавигатор» одного из депутатов.

Вместе с тем, Верховная рада не дала президенту Порошенко перенести выборы, оставив прежнюю дату – 31 марта.

Однако наблюдатели уверены, что Порошенко легко может добиться продления военного положения, устроив новую кровавую провокацию на границе с Россией, и, тем самым, сдвинуть сроки президентских выборов.

«В указе президента поручено военному командованию органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, принимать меры, необходимые для обеспечения обороны, безопасности населения и интересов государства», – заявил секретарь СНБО Турчинов.

Военное положение разрешает, по усмотрению киевского режима, ограничение конституционных прав и свобод граждан.

«Военное положение на 30 дней от Винницы и Харькова до Одессы и Запорожья. Весь протестный Юго-Восток. Мотивируют, что это регионы, куда возможна российская агрессия. А в Винницу откуда, из Приднестровья? Тогда давайте и западные области. В общем, режим чётко очертил территории, на которых он чужой. И это подавляющая часть Украины!» – возмущён известный одесский политик Игорь Азаров.

«Порошенко продолжает попытку узурпации власти. Уступка со сменой продолжительности военного положения с 60 до 30 дней – уловка, которая ничего не меняет. Все заложенные в проекте возможности для ограничения прав граждан остались в силе», – заявил недовольный принятым решением крымский беглец и соратник Тимошенко Андрей Сенченко.

Напомним, сегодня СБУ с подачи Порошенко возбудила уголовное дело по статье 437 УК Украины – «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

По словам российского политолога Павла Никанорова, украинский президент, таким образом, ужесточил меры, предусмотренные военным положением, и фактически отдал приказ силовикам на зачистку политического поля задолго до выборов главы государства.

Симферополь, Валентин Карамазов

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