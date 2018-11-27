Киев стращает Москву введением биометрии для дипломатов России

Украина собирается ввести биометрический контроль для владельцев служебных и дипломатических паспортов, выданных Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, выступая накануне в Верховной раде, куда его вызвали для обсуждения введения военного положения.

«Я много раз говорил, что мы должны перейти не просто к визовому режиму, а к биометрическому визовому режиму, – приводит слова украинского министра иностранных дел «Интерфакс-Украина». – Сейчас мы будем инициировать биометрию и для служебных, и дипломатических паспортов с Россией».

Климкин добавил, что Киеву не нужны отношения с Москвой «по определению», и таких отношений «по факту нет». При этом он вспомнил о 2,5 млн украинцах, работающих в России, и о которых, по его словам, нужно беспокоиться и как-то им помогать. Климкин признал, что необходимо найти тех, кто будет этим заниматься.

Как сообщал РИА «Новый День», в воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили границу России и игнорировали требования остановиться. В ВМС Украины утверждают, что предупредили российскую сторону о маневрах.

В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в Керчь. Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести военное положение. Президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в ряде регионов на 30 дней, позже его утвердила Верховная рада.

МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву решительный протест. Москва потребовала созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН, однако на заседании проект российской резолюции решили не рассматривать.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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