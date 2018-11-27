Издевательский «фейс-контроль»: в аэропортах Украины десятками разворачивают российских авиапассажиров

Около пятидесяти российских граждан, прилетевших на Украину рейсами через Белоруссию, заставили вернуться обратно после тщательного и унизительного досмотра.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», агрессивному обращению со стороны украинских пограничников российские авиапассажиры начали подвергаться с утра, сразу после начала действия режима военного положения в «Незалежной».

«Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе – кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», – цитируют Известия одну из россиянок, прибывшую в Киев рейсом «Белавиа» из Минска.

«С утра понедельника в аэропорт Минска вернулись из Киева 47 граждан России, которые сообщили, что им отказано во въезде в Украину», – сообщил Интерфаксу официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«В отношении этих граждан РФ оформлен пограничный контроль в аэропорту Минска», – добавил он.

В связи с возможными провокациями в отношении российских граждан со стороны государственных органов Украины, российский МИД распространил предостережение, с просьбой быть осторожными.

Среди небезопасных факторов перечислены – «резкое обострение внутриполитической ситуации, введение военного положения, усиление антироссийских настроений». Также в МИД подтвердили «случаи запретов на въезд россиян».

«Гражданам России рекомендуется учитывать складывающуюся ситуацию и предпринимать меры предосторожности», – предупредили в Департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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