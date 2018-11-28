Климкин заявил о необходимости полностью закрыть границу с РФ на время военного положения

Министр иностранных дел Украины анонсировал введение визового режима с Россией после окончания действия военного положения.
Вместе с тем, Климкин призвал до введения виз – полностью закрыть границы на время чрезвычайного правового режима в стране.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом министр заявил выступая на украинском телевидении.
«Нужно границу на этапе военного положения просто закрыть. Закрыть или для отдельных категорий, или полностью. Второе – я много говорил, что нам нужен не просто визовый режим. Вот то, что мы ввели и что имеем биометрические данные – штамповать этикетки в посольстве в российские паспорта – это глупость. Нам нужен нормальный биометрический визовый режим, как он работает. И мы к нему двигаемся, иначе не будет», – цитирует Климкина «Политнавигатор».
Как сообщал «Новый День», сразу после объявления о введении военного положения Украина начала препятствовать пересечению российскими гражданами погранпереходов на крымской границе, а также отправлять обратно российских пассажиров авиарейсов, прибывающих в Киев.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 28.11.18
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