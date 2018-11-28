Вводить санкции превентивно: США могут запретить российским судам заходы в западные порты

Всем российским судам, работающим с портами в Азовском море, необходимо запретить приближаться к берегам США и Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», новые ограничительные меры против России предложил ввести бывший посол США на Украине Джон Хербст в своём докладе для американского аналитического центра Atlantic Council.

Доклад обнародован экс-послом США в Киеве накануне провокации украинских ВМС в Керченском проливе.

«Соединённым Штатам и ЕС следует внимательно изучить кремлёвские провокации в Азовском море и обдумать адекватные ответные меры. Возможно, запретить российским кораблям, выходящим из портов Азовского моря, заходить в порты Европы и США, пока Москва препятствует там украинскому судоходству», – приводит слова Хербста телеканал RT.

Кроме того, убеждён дипломат, Западу необходимо пойти на «упреждающее использование санкций для сдерживания дальнейшей кремлёвской агрессии».

«Пока санкции использовались, чтобы карать Кремль за прошлые грехи, но они могут применяться и для того, чтобы лишить его стимула к дальнейшей агрессии», – обосновал новую санкционную тактику Хербст.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин призвал полностью закрыть границы с Россией на время военного положения на Украине.

Также сегодня США призвали европейских союзников отказаться от реализации проекта «Северный поток – 2» из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе. Об этом на регулярном брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.11.18

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