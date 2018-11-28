США воспользовались украинской провокацией, чтобы усилить давление на Россию: Европа в помощь

США призвали европейских союзников отказаться от реализации проекта «Северный поток – 2» из-за конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе. Об этом на регулярном брифинге заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, не в интересах Вашингтона действовать в одиночку в связи с обострением обстановки вокруг Украины. Европейские страны, указала она, должны больше помогать Украине и поддерживать ее. Им следует задуматься о том, что новый газопровод – это определенная поддержка Москвы, заявила Науэрт. По ее словам, страны, через который проходит «Северный поток -2», должны задать себе вопрос: нужен ли им газопровод. Науэрт добавила, что инцидент в Керченском проливе станет одной из основных тем для обсуждения на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, куда отправится госсекретарь США.

Кроме того, представитель Госдепа заявила, что США хотят, чтобы европейские союзники тщательнее выполняли антироссийские санкции, отметив, сославших на неких экспертов, что страны Европы не полностью следуют санкционной политике. По словам Науэрт, многие европейские государства ввели санкции против России из-за Крыма и Украины, но не все санкции соблюдаются в полной мере, передает ТАСС. Вашингтон занял «решительную позицию» по поддержке официального Киева и желает, чтобы другие страны также делали больше для Украины, подчеркнула она.

Как сообщал РИА «Новый День», 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали законные требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в порт Керчи. По факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело.

МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест. Москва потребовала созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН, однако проект российской резолюции отказались рассматривать на заседании.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. В десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей было введено военное положение на 30 дней.

Накануне суды Керчи и Симферополя отправили под арест до 25 января 15 украинских моряков. По остальным задержанным военнослужащим решение о мере пресечения будет вынесено в среду, 28 ноября.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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