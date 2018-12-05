США грозят России последствиями и болью за украинских моряков

Госдепартамент США требует освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли. В ином случае Россию ждут «последствия и боль». Об этом сообщил представитель американского дипломатического ведомства на очередном брифинге.

В стенограмме выступления, размещенной на сайте Госдепа, говорится: «Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе последствия и боль будут только нарастать со временем». Американский чиновник дал понять, что США намерены повышать цену, которую придется заплатить России, если она не отпустит украинских моряков и не вернет корабли.

Кроме того, представитель Госдепартамента вновь призвал Европу отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». «Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем нашим европейским союзникам о том, почему «Северный поток-2» такая плохая идея», – сказал чиновник, добавив, что чем больше газа поставляется в Европу в обход Украины, тем слабее становится сдерживание российской военной агрессии.

Как сообщал РИА «Новый День», 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали законные требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в порт Керчи. По факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. В десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей было введено военное положение на 30 дней. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 05.12.18

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