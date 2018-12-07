США не рассматривают военный ответ на инцидент в Керченском проливе

Вашингтон не рассматривает военные действия в качестве ответа на инцидент в Керченском проливе, где за незаконное нарушение российской границы были задержаны украинские моряки. Об этом сообщил глава объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

По его словам, реакция на произошедшее от международного сообщества должна последовать в сфере дипломатии, экономики или безопасности. «Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на (инцидент) в Азовском море», – передает слова генерала Washington Post.

Данфорд отметил, что не поднимал этот вопрос с российским коллегой Валерием Герасимовым. Всю необходимую информацию по подобным темам до РФ доводит политическое руководство США.

Накануне стало известно, что военно-морские силы США ведут подготовку военного корабля для отправки в Черное море. Таким образом американские власти хотят ответить на «агрессию России в Керченском проливе», сообщил телеканал CNN. По данным источников, американские военные обратились в госдепартамент с просьбой проинформировать власти Турции об отправке военных кораблей в акваторию Черного моря. Согласно доктрине Монтре, военные суда нечерноморских стран могут находиться в ней не больше 21 дня.

5 декабря представитель Госдепартамента США на очередном брифинге заявил, что Россию ждут «последствия и боль» за отказ освободить украинских моряков, которые были задержаны за нарушение границы в Керченском проливе.

Как сообщал РИА «Новый День», 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля – бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали законные требования остановиться. В результате три корабля и 24 украинских военных были задержаны и доставлены в порт Керчи. По факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. В десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей было введено военное положение на 30 дней. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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