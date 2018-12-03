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Понедельник, 3 декабря 2018, 10:34 мск

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Разведчики США нарастили активность у берегов Крыма

Фото: Reuters

Американские разведчики практически ежедневно проводят операции у черноморского побережья России. Так беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk восемь часов летал у берегов Крыма и Кубани. Затем к БПЛА присоединился патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Это уже девятый полет американских разведчиков вблизи российского побережья после инцидента у Керченского пролива, передает «Интерфакс». Американская техника, пролетая на расстоянии 35-45 км от берега, способна вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории России.

По данным мониторинга западных авиационных порталов, беспилотник и самолет стартовали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. RQ-4B Global Hawk пролетел на расстоянии около 35 км от берега в районе Севастополя, 45 км от входа в Керченский пролив и 40 км от побережья Краснодарского края в районе Новороссийска.

Позже к нему присоединился P-8A Poseidon, он также пролетел над международными водами Черного моря от западной оконечности Крыма, вдоль юго-западного и южного побережья полуострова до Кубани.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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