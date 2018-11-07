Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма

У Крымского полуострова провел разведывательный полет самолет Boeing P-8A Poseidon, который входит в состав десятой патрульной эскадрильи (VP-10 «Red Lancers») ВМС США.

Boeing P-8 Poseidon – патрульный противолодочный самолет. По данным мониторингового портала PlaneRadar, воздушное судно с бортовым номером 168764 пролетело в районе Керченского пролива, приблизившись к береговой линии на расстояние 24,61 километра.

Самолеты и беспилотники ВМС США в последнее время активизировались у западных границ России. Так 6 ноября истребитель Су-27 перехватил американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E и сопровождал его на безопасном расстоянии. В этот же день стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Министерство обороны России неоднократно призывало США отказаться от подобных операций вблизи российских границ. Однако в Пентагоне ответили категорическим отказом.

Керчь, Служба информации РИА «Новый День»

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