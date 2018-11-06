Истребитель Су-27 перехватил приближавшийся к границам России самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E и сопровождал его на безопасном расстоянии, сообщили в Минобороны РФ. Дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря, движущуюся в направлении российской территории.

В Минобороны объяснили действия Су-27 вблизи самолета-разведчика ВМС США

В российском военном ведомстве особо подчеркнули, что после того, как Су-27 приблизился к самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ. Как только разведчик изменил курс полета и стал удаляться от российских границ, Су-27 вернулся на аэродром базирования, рассказали в Минобороны.

Ранее командование Военно-морских сил США заявило, что российский Су-27 якобы «небезопасно перехватил» 5 ноября американский самолет-разведчик в международном воздушном пространстве над Черным морем. В частности, в сообщении отмечалось, что Су-27 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от американского самолета, что является небезопасным маневром и ставит под угрозу жизни американских пилотов.

Американские военные также утверждают, что Су-27 позже еще раз подлетел к EP-3, сблизился с ним и, сделав вираж с применением форсажа, отклонился.

В Минобороны, в свою очередь, подчеркнули, что сопровождение самолета ВМС США велось с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Отметим, что EP-3E Aries II – самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США. Он был разработан американской фирмой Lockheed на базе патрульного самолета Р-3 Orion. Экипаж самолета состоит из двух сменных основных экипажей и 15 операторов. Самолет может использоваться так же в ударных и противолодочных операциях, для этих целей он может нести ПКР Harpoon, торпеды MK-50 и мины MK-60.

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