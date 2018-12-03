В Крыму демонстрируют американским разведчикам, чем будут уничтожаться корабли НАТО

На Крымском полуострове проходят учения рассчётов российских противокорабельных ракетных комплексов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», нанесение ракетных ударов по надводным целям отрабатывает личный состав противокорабельных береговых комплексов «Бастион» и «Бал» Черноморского флота России.

«Ракетные комплексы Черноморского флота «Бал» и «Бастион» проводят плановые тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям.

Целью учений является совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки», – сообщает пресс-служба ЧФ.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов и защищает побережье протяжённостью более 600 километров.

Мобильный ракетный комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливов, защиты военно-морских баз и других береговых объектов и инфраструктуры побережья. Комплекс «Бал» способен поражать цели на расстоянии до 120 км и может скрытно размещаться на десятикилометровом удалении в глубине побережья.

Напомним, американские разведчики практически ежедневно проводят операции у черноморского побережья России. Так, накануне беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk восемь часов летал у берегов Крыма и Кубани. Затем к БПЛА присоединился патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

Это уже девятый полет американских разведчиков вблизи российского побережья после инцидента у Керченского пролива, передает «Интерфакс». Американская техника, пролетая на расстоянии 35-45 км от берега, способна вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории России.

Как сообщал «Новый День», в Крыму в ближайшее время будет размещен четвертый дивизион новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф». Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Симферополь, Иван Капустин

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