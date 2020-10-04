Британский эсминец взят на прицел средствами Черноморского флота

Береговые и надводные силы Черноморского флота взяли под наблюдение эсминец Dragon ВМС Великобритании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании, зашедшего 4 октября в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, в сентябре в Чёрное море зашёл эсминец США «Рузвельт». В июле ракетный эсминец Porter ВМС США провёл совместные с Украиной учения.

Также в июле пограничники РФ пресекли манёвры болгарского корвета в российской экономической зоне.

Ранее в Крыму продемонстрировали, чем будут уничтожаться корабли НАТО.

Симферополь, Иван Капустин

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