Британский эсминец взят на прицел средствами Черноморского флота

Береговые и надводные силы Черноморского флота взяли под наблюдение эсминец Dragon ВМС Великобритании.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эскадренного миноносца Dragon ВМС Великобритании, зашедшего 4 октября в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, в сентябре в Чёрное море зашёл эсминец США «Рузвельт». В июле ракетный эсминец Porter ВМС США провёл совместные с Украиной учения.
Также в июле пограничники РФ пресекли манёвры болгарского корвета в российской экономической зоне.
Ранее в Крыму продемонстрировали, чем будут уничтожаться корабли НАТО.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 04.10.20
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