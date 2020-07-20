Киев обвинил Россию в создании эшелонированной подводной системы в Черном море

Украина заявила о «тайной разработке» России для освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. По мнению экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, она представляет из себя эшелонированную систему, пишет журнал «Черноморская безопасность».

Авторы публикации утверждают, что Россия размещает вблизи газопровода «Турецкий поток» оборудование для слежения за оружием противника, а также намерена установить аналогичное оборудование около объектов «Голубого потока». Кроме того, издание заявляет, что Россия намерена установить «тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма».

Так, например, Гайдук обеспокоен якобы имеющихся планах России разместить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на расстоянии до 30 километров.

Как отмечает РИА «Новости», украинские военные регулярно приписывают России различные «военные планы» и о готовности вести боевые действия. Так, например, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается «вернуть Крым» и готовится к полномасштабной войне с Россией.

В Москве охарактеризовали это высказывание как нагнетание истерии. Сенатор от Крыма, вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников «остудить головы», первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что угрозы Неижпапы ничем не подкреплены. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель в свою очередь назвал слова украинского военного «бредом».

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 20.07.20

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