Черноморский флот усилится серией ракетных кораблей с «Калибрами»

Российская военно-морская база Черноморского флота в Севастополе пополнится десятками новейших кораблей и катеров в ближайшее время.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
«Буквально в самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160. Надводная составляющая Черноморского флота также пополнится в ближайшее время тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, серией малых ракетных кораблей проекта 22800.
Безусловно, что будет далее развиваться важнейший сегмент береговой инфраструктуры, судоремонта и судостроения. Черноморский флот будет сбалансированным и самодостаточным по составу сил и средств», – подчеркнул Евменов.
Отметим, что основным вооружением малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» являются ракетные комплексы «Калибр-НК».
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 13.05.20
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