В российском Крыму впервые построили и спустили на воду ракетный корабль с «Калибрами»

На судостроительном заводе «Залив» в Керчи состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Циклон», оснащённого ракетным комплексом «Калибр».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Корабль водоизмещением 882 тонны, способный развивать скорость до 30 узлов и проходить расстояние в 2,5 тысячи миль, пополнит состав Черноморского флота РФ.

Экипаж военного судна составит 40 человек. Кроме «Циклона», на «Заливе» запланирован выпуск ещё двух кораблей аналогичного класса – «Амур» и «Аскольд».

До сих пор ракентоносцы подобного класса строились только в Татарстане. Кроме знаменитых уже «Калибров», корабли могут оснащаться новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Напомним, недавно В Керчи состоялась закладка новейших универсальных десантных кораблей. На церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Симферополь, Иван Капустин

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