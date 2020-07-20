Крымскому ОПК президент РФ пообещал госзаказы

В Керчи состоялась закладка новейших универсальных десантных кораблей. На церемонии присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заложенным на заводе «Залив» кораблям дадут имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
«По традиции универсальные десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена наших прославленных военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления Военно-морского флота», – заявил глава государства.
Согласно техзаданию, водоизмещение каждого вертолетоносца составит 25 тысяч тонн, длина – около 220 метров. Один корабль сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и перевозить до 900 морских пехотинцев. Ранее
корабли подобного класса в стране не строились.
Говоря о перспективах предприятий оборонно-проиышленного комплекса в Крыму, президент пообещал, что они будут загружаться заказами со стороны государства. По словам главы государства, объем заказов по линии ОПК в целом по полуострову уже сейчас достаточно велик.
Обещают поддержать и частную инициативу: принято решение субсидировать 30% стоимости кораблей судовладельцам, заказывающим на крымских верфях суда определенных типов.
Керчь, Олег Яковенко
Керчь. Другие новости 20.07.20
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