Сторожевой корабль Сметливый распугал учения Sea Breeze

Командование военно-морских сил Украины возмутилось «незаконными действиями» сторожевого корабля Черноморского флота РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём Фейсбуке сообщила пресс-служба ВМСУ.

По утверждению командования украинского флота, корабль «Сметливый» зашёл в закрытый район проведения натовско-украинских учений «Sea Breeze-2019» в Чёрном море и не реагировал ни на какие сигналы.

«10.07.2019 Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря», – возмущаются украинские командиры.

По данным ВМСУ, корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашёл в закрытый для учений район в 08:00 по киевскому времени в момент, когда там проводились практические стрельбы.

Кроме того, утверждается, что «Сметливый» провоцировал «опасную ситуацию». Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» запросил цель прибытия российского сторожевика, однако не получил ответа: на «Сметливом» сделали вид, что у них «проблемы со связью».

Напомним, в связи с проведением у берегов Украины учений НАТО «Sea Breeze-2019», российский Черноморский флот вывел в акваторию группу кораблей для наблюдения за манёврами вероятного противника.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.07.19

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