Американский эсминец взят под контроль Черноморским флотом РФ

Ракетный эсминец Porter ВМС США, зашедший в Чёрное море для совместных с Украиной манёвров в рамках учений НАТО «Sea Breeze», отслеживается силами ЧФ РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца «Портер» ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля в акваторию Черного моря», – говорится в заявлении.

Напомним, в прошлом году сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» своими действиями распугал учения Sea Breeze-2019.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.07.20

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